Vergölst schließt Standort in Lauterbach (Hessen)

Vergölst schließt seinen Standort in Lauterbach (Hessen). Wie es dazu in der Lokalpresse heißt, werde die Filiale zum Jahreswechsel eingestellt; Gründe nannte die Zeitung dazu keine. Bereits vor gut zehn Jahren war der Vergölst-Standort im 20 Kilometer von Lauterbach entfernten Ulrichstein geschlossen worden. Jetzt sei „die Kreisstadt an der Reihe“, schreibt dazu der Lauterbacher Anzeiger. ab