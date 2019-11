Kfz-Neuzulassungen weiter im Plus, im Oktober sogar deutlich

Im Oktober sind dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) zufolge 12,7 Prozent mehr Pkw neu zugelassen worden in Deutschland als im entsprechenden Vorjahresmonat, sodass die Zwischenbilanz für den bisherigen Jahresverlauf ein 3,4-prozentiges Plus ausweist. Zwar war die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen im Vormonat überall rückläufig, doch für Januar bis einschließlich Oktober liegen die Zahlen in diesem Segment mit Ausnahme der Busse oberhalb der Nulllinie. Bei den Krafträdern entwickeln sich die Neuzulassungen ohnehin nach wie vor positiv angesichts eines 3,1-prozentigen Zuwachses im Oktober und eines von 6,9 Prozent im bisherigen Jahresverlauf. Alles in allem sind dem KBA zufolge im vergangenen Monat gut 9,3 Prozent mehr Kfz, aber 4,6 Prozent weniger Kfz-Anhänger erstmals in den Verkehr gebracht worden in Deutschland. Für die ersten zehn Monate wird von nicht ganz 3,6 Millionen neuen Kfz (plus 4,1 Prozent) sowie 283.000 neuen Kfz-Anhängern (plus 4,3 Prozent) berichtet. cm

