Bridgestone weiht OTR-Reifenfabrik in Thailand nach langem Baustopp ein

Bridgestone hat seine neue OTR-Reifenfabrik in Thailand nun endlich eingeweiht, nachdem die Bauarbeiten dort aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage längere Zeit geruht hatten. Sie ist damit die erste Produktionsstätte des Herstellers in Asien außerhalb Japans, in der Reifen für das EM- und Minensegment produziert werden. Bridgestone versteht die Anlage aber als „Teil seiner globalen Beschaffungsbasis“, sie soll demnach auch Reifen für Europa produzieren.

