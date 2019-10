Pirelli und Abarth feiern Partnerschaft bei den Abarth Days

In den 1970er Jahren standen Pirelli und der 124 Rally an der Spitze des Rallye-Sports. Ein halbes Jahrhundert später gewinnen die beiden italienischen Marken immer noch gemeinsam bei Asphalt- und Schotterrallyes. Nun feiern Pirelli und Abarth ihre langjährige Kooperation bei den Abarth Days in Mailand, dem größten europäischen Treffen für Fans der Marke, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum begeht, heißt es dazu in einer Mitteilung.

