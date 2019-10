Maxion Wheels will „bahnbrechende Produkte“ zeigen

Ende des Monats will Maxion Wheels auf der North American Commercial Vehicle Show (NACV Show) „mehrere Nutzfahrzeugräderinnovationen“ präsentieren. Der Räderhersteller nennt zwar in seiner Vorankündigung auf die vom 28. bis 31. Oktober in Atlanta (Georgia/USA) stattfindenden Messe keine weiteren Produktdetails. Für viele Verbraucher seien die Herausforderungen in Bezug auf „Emissionen, Sicherheit und Konnektivität“ üblicherweise nicht direkt mit Lkw-Rädern verbunden. Die will „bahnbrechende Produkte“ von Maxion Wheels seien indes da, um genau diese Herausforderungen anzugehen. ab