Mit fast 50 Seiten: Neue ML-Reifen-Gesamtbroschüre verfügbar

Die ML Reifen GmbH hat eine neue, fast 50 starke Gesamtbroschüre herausgegeben. Sie enthält das komplette Sortiment des Reifengroßhändlers mit Sitz in Wallenhorst, das nicht nur Reifen umfasst, sondern auch Felgen und Schläuche rund um das Thema Nutzfahrzeuge. „Die Broschüre fasst alle unsere Produkte zusammen: radiale Lkw-, AS- und EM-Reifen, diagonale Bereifungen in den unterschiedlichsten Größen und Profilen für ein breites Einsatzspektrum in Bau und Landwirtschaft und dazu natürlich Felgen für Lkw und Agrarfahrzeuge. Außerdem bieten wir unseren Kunden auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen an. Abgerundet wird das Angebot durch eine zum Reifensortiment passende Auswahl an Schläuchen“, erklärt Jens Kölker, Leiter Handelsgeschäft im Unternehmen. Eine ansprechende und zugleich übersichtliche Gestaltung des Kataloges, bei dem Abbildungen und technische Daten die Produktbeschreibungen ergänzen, soll alle notwendigen Informationen vermitteln. „So erhalten unsere Kunden einen guten Überblick über die hohe Qualität und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, welche wir ihnen bieten. Außerdem überzeugen wir mit unserer kundenorientierten Lieferperformance“, so Kölker. Die neue Broschüre steht ab sofort auf der Website unter www.ml-reifen.de zum Herunterladen bereit – eine gedruckte Version kann kostenlos unter vertrieb@ml-reifen.de angefordert werden. cm