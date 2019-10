Agritechnica: Bohnenkamp setzt auf „mehr Performance“

Am Stand D21 in der Halle 4 dreht sich in diesem Jahr alles um „Mehr Performance für den Boden und das Handelsgeschäft“. Unter diesem Motto will Bohnenkamp nicht nur „die modernsten Reifen und Räder für die Landwirtschaft“ auf der Agritechnica präsentieren, die vom 10. bis 16. November in Hannover stattfindet, „sondern auch den umfassenden Service, mit dem der Großhändler aus Osnabrück sein umfassendes Produktprogramm flankiert“.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login