Goodyear-Drehmomentschlüssel wird im AutoBild-Test Preis-Leistungs-Sieger

In einem aktuellen Produkttest kommt die AutoBild zu dem Ergebnis, günstige Drehmomentschlüssel würden nicht die hohen Ansprüche der Anwender erfüllen. In dem Test, der sich ganz offenkundig an Endverbraucher wendet, die „nicht mehr zweimal im Jahr Geld für den Wechsel der Sommer- bzw. Winterreifen ausgeben“ wollen, zeigte sich vor allem: Bei den Drehmomentschlüsseln habe Qualität tatsächlich ihren Preis. Testsieger sei dabei der Hazet 5122-3 CT geworden, der bei der Kraftmessung im Schnitt weniger als ein Prozent vom eingestellten Wert abwich und rund 135 Euro kostet. Zum Preis-Leistungs-Sieger erklärten die Experten den Goodyear-Drehmomentschlüssel 75522 für rund 49 Euro. ab