Falken führt neuen Lkw-Reifen für gemischten Einsatz auf NUFAM ein

Falken führt einen neuen Lkw-Reifen für die Antriebsachse ein. Wie der Hersteller dazu auf der gestern zu Ende gegangenen NUFAM-Messe in Karlsruhe erläuterte, wo der Reifen erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wurde, werde der Falken BI856 ab dem kommenden Frühjahr in zunächst 15 Größen auch in den hiesigen Markt kommen. Der BI856 zeichne sich durch ein modernes Antriebsachsprofildesign für den Regional- und Fernverkehr aus und „bietet damit eine ausgewogene Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit“, so der Hersteller zu dem in Japan produzierten Reifen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login