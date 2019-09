Bei der NUFAM setzt Safety Seal aufs persönliche Gespräch

Bei der heute in Karlsruhe gestarteten Nutzfahrzeugmesse (NUFAM) setzt die Firma Safety Seal eigenen Worten zufolge auf das persönliche Gespräch. Für interessierte Händler und Mitarbeiter von Speditionen und Busunternehmen hat man deshalb einen Selfservice-Kühlschrank mit an den Stand gebracht, um sich beim Freigetränk für die Gäste mit ihnen austauschen bzw. mit ihnen fachsimpeln zu können rund um das Lieferprogramm des Anbieters an Produkten unter anderem für die Reifenreparatur und -montage. cm