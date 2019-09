Reifenschnäppchen für Biker dank MotorradreifenDirekt-Lagerbereiningung

Nicht nur Geschäftskunden bietet sich dank einer Lagerbereinigung beim Internetreifenhändler Delticom eine Chance auf Reifenschnäppchen. Wie das Unternehmen sagt, können derzeit auch Verbraucher bzw. Biker in seinem Shop unter www.motorradreifendirekt.de diesbezüglich fündig werden. Ab sofort soll es dort eine „große Auswahl an Markenreifen zu herabgesetzten Preisen“ zu entdecken geben. „Wir bereiten unsere Lager bereits auf die nächste Saison vor und haben dafür viele Preise für die bestehenden Bestände flexibel nach unten angepasst“, erklärt Andreas Faulstich Leiter B2B und des Zweiradreifengeschäftes bei der Delticom AG. Wie er ergänzt, warteten noch „eine Menge hochwertiger Reifen zahlreicher Typen, Größen und Marken auf ihren Einsatz“ – sei es in der nun langsam ausklingenden Saison oder schon als Vorbereitung auf die nächste. cm