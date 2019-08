SSV bei Autoreifenonline

Eine Art Sommerschlussverkauf (SSV) – wobei solche Sonderaktionen etwas moderner mitunter auch „Sale“ genannt werden– rund um Sommer- und Motorradreifen ist auf Delticoms B2B-Plattform unter www.autoreifenonline.de gestartet. Der Onlinereifenhändler hat eigenen Worten zufolge für Geschäftskunden seine diesbezüglichen Bestände geprüft und große Teile des Sortiments im Preis reduziert. Im für Werkstätten und Händler gedachten Autoreifenonline-Shop wurde dafür eine neue Kategorie für Sonderangebote eingerichtet, die gleich auf der Startseite unter „Sale“ zu finden ist. Sie soll die gesamte heruntergesetzte Auswahl sowohl von Premium- als auch von Budgetmarken enthalten. Damit will Delticom seinen Geschäftskunden die Gelegenheit geben, ihrerseits Verbrauchern „besonders günstige Schnäppchen“ anbieten zu können. „Wir schaffen Platz in unseren Lagern. Dafür haben wir unsere Bestände an Sommer- und Motorradreifen geprüft und die Preise flexibel nach unten korrigiert. Werkstätten und Händler können dies jetzt effektiv zu ihrem Vorteil nutzen zum Beispiel für gezielte eigene Vertriebsaktionen“, erklärt Andreas Faulstich, Leiter B2B bei Delticom. cm