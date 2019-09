Fünfjahresgarantie auf Westlake-Lkw-Reifen

Die chinesische Zhongce Rubber Group Co. (kurz: ZC Rubber) gewährt in Europa neuerdings eine ab Produktionsdatum fünf Jahre geltende Garantie auf radiale Lkw-Reifen ihrer Marke Westlake. „Als verlässlicher Reifenhersteller liefert ZC Rubber nicht nur Premiumprodukte, sondern auch eine Garantie auf die Verarbeitung seiner Reifen“, so das Unternehmen. Man habe die Garantiebestimmungen nun optimiert, wobei die neue Garantie sämtliche Westlake-Reifen der Kategorie TBR (Truck Bus Radial) in Europa abdecke. Damit verfolgt der Anbieter das Ziel, seinen Marktanteil im europäischen Markt zu steigern. Vor diesem Hintergrund wolle man Kunden über beständige technologische Weiterentwicklungen die besten und geeignetsten Reifen zur Verfügung stellen. Die neue Garantie ist insofern als Versprechen im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der ZC-Rubber-Produkte gedacht. „Wir haben die Garantiebestimmungen aktualisiert, um der hohen Qualität, Haltbarkeit und Laufleistung der Reifen Rechnung zu tragen, die für die Kunden am wichtigsten sind. Mit einem internationalen Forschungs- und Entwicklungsteam investieren wir viel in Technologie, um Kunden mit Premiumreifen zu versorgen und ihre vielfältigen Anforderungen zu erfüllen“, so der Anbieter weiter. Noch für dieses Jahr kündigt er neue, diesem Anspruch gerecht werden Produktlinien an. cm