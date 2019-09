Unverändert ein halber US-Cent Quartalsdividende je Titan-Aktie

Die Titan International Inc. schüttet am 15. Oktober die nächste Quartalsdividende aus. Deren Höhe bleibt mit einem halben US-Cent je Aktie weiterhin unverändert gegenüber den Vorquartalen. Gezahlt wird an Wertpapierbesitzer des US-amerikanischen Reifen- und Räderherstellers für das OTR-Segment, die zum Stichtag 30. September als solche registriert sind. cm