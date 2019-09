„Ground King“ soll wie zwei Reifen in einem sein

Für die Agritechnica kündigt Nokian Tyres die Premiere eines neuen Produktes an, das quasi zwei Reifen in einem sein soll. „Ground King“ heißt das Modell, das bei der Landwirtschaftsmesse vom 10. bis zum 16. November in Hannover erstmals einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert wird. „Die Leistungsstärke bei Überführungen und Straßentransporten spielt eine wesentliche Rolle bei der Arbeit mit Traktoren, während Mobilität im Gelände sowie eine effektive Leistungsübertragung auf den Boden ein Muss für die Arbeit auf dem Feld und auf Baustellen sind. Der Nokian ‚Ground King‘ bietet beides und sorgt dadurch für Vielseitigkeit bei Mehrzweckmaschinen“, verspricht die Sparte Heavy Tyres des finnischen Reifenherstellers. Um die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen, kommt beim „Ground King“ demzufolge die sogenannte „Hybrilug“-Technologie zum Einsatz. cm

