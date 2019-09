Autoteile-Refurb-Center auf eBay gestartet

Dass der Ruf nach Nachhaltigkeit auch in der Automobilbranche immer lauter zu vernehmen ist, hat eBay dazu veranlasst, auf seinem Marktplatz ein sogenanntes Autoteile-Refurb-Center einzurichten. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als ein Angebot an gebrauchten und generalüberholten Kfz-Teilen, wobei darunter abgesehen von Dingen wie Anlassern, Getrieben, Lichtmaschinen und dergleichen nicht zuletzt Kompletträder gelistet werden. Wie das Unternehmen sagt, ist die Gesamtzahl der von eBay-Händlern angebotenen Autoteile im generalüberholten Zustand seit 2014 mit 92 Prozent um fast das Doppelte angewachsen. Insgesamt sollen gebrauchte und generalüberholte Artikel knapp 20 Prozent des Gesamtinventars an Autoteilen bei eBay ausmachen. Mit dem Autoteile-Refurb-Center will eBay vor diesem Hintergrund eine zentrale Anlaufstelle für generalüberholte Ersatzteile und Zubehör bieten.

Dort sind demnach mehr als 250.000 Artikel für insgesamt 21 Automarken zu finden, die unter anderem direkt von den Originalherstellern verkauft werden. Kunden könnten dabei bis zu 70 Prozent gegenüber dem Originalpreis sparen, heißt es. „Mit dem Autoteile-Refurb-Center gehen wir auf den Wunsch unserer Käufer nach einem breiteren Sortiment ein und leisten einen weiteren Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft“, erklärt Andreas Wielgoss, Director eBay Motors bei eBay in Deutschland. „Neben dem deutlich günstigeren Preis im Vergleich zum Neukauf bieten generalüberholte Teile noch weitere Vorteile: Sie sind professionell gereinigt, werden anschließend technisch gewartet und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft. Darüber hinaus muss jeder Händler das vom Gesetzgeber vorgeschriebene 14-tägige Widerrufsrecht sowie zwölf Monate Gewährleistung einräumen – Kunden gehen daher beim Kauf kein Risiko ein“, wie er noch hinzufügt. cm