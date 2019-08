Vorzeitige Titelgewinne für Pirelli in zwei Klassen der Motocross-WM

Am vergangenen Wochenende hat sich Jorge Prado beim Schweden-Grand-Prix der FIM-Motocrossweltmeisterschaft vorzeitig den Titel im MX2-Klassement sichern können. Der auf Pirellis „Scorpion-MX32“-Reifen an seiner Maschine vertrauende Spanier ist trotz zweier noch ausstehender Saisonläufe von niemand anderem mehr einzuholen. Damit hat er der italienischen Reifenmarke einen weiteren Titelerfolg beschert, nachdem eine Woche zuvor Gleiches bereits der Slowene Tim Gajser beim Italien-Grand-Prix in Imola im MXGP-Klassement erreicht hatte. cm