Noch freie Plätze beim „Lifetime – Simulation“-Seminar

Das Deutsche Institut für Kautschuktechnologie e. V. teilt mit, dass es noch freie Plätze für das Seminar „Lifetime – Simulation“ (in englischer Sprache) gibt. Ergänzend zu weiteren Aus- und Weiterbildungsangeboten werden in dem Seminar beziehungsweise in der technischen Fachkonferenz, in den Gebieten „Surfaces, Interfaces and Friction of Elastomers“, „Rubber Friction and Tire Traction“ und „Lifetime – Simulation“, Themen rund um den aktuellen Stand der Technik diskutiert.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login