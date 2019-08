Die Sterneköche aus Werdohl

Bei Superior Industries im Werk Werdohl tut sich was. Bereits 2018 wurde kräftig investiert, und bis 2021 geht es weiter. Insgesamt werden 65 Millionen Euro in die Hand genommen. „Wir krempeln das Werk komplett um“, so Werksleiter Christof Martin. Dies sei wichtig, um im Hochlohnland Deutschland konkurrenzfähig zu bleiben. Dr. Wolfgang Hiller, bis Ende Juni 2019 CEO und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, ist sich sicher: „Mit diesen Investitionen ist der Standort für die nächsten 20 Jahre gesichert.“

Bei der Vorstellung der Expansionspläne in Werdohl von Werksleiter Christof Martin und dem per Telefonkonferenz zugeschalteten Wolfgang Hiller kam immer wieder das Gespräch auf das Know-how der Mitarbeiter im Werk im Sauerland, denn die seien das wichtigste

Kapital des Räderherstellers. „Viele der Prozesse bei der Herstellung eines Aluminiumrades lassen sich physikalisch nicht vollständig

beschreiben. Jeden Tag treten Probleme auf, die wir vorher so noch nicht gekannt haben. Dann ist die Erfahrung der Mitarbeiter gefragt. Und hier im Werk haben wir ein eingespieltes Team. Die durchschnittliche Werkszugehörigkeit beträgt 15 Jahre“, so Christof Martin. Und gerade an den 24 Gießmaschinen des Unternehmens sollten die Mitarbeiter schon vier bis fünf Jahre Erfahrung mitbringen.

Jahresverlust von sieben Millionen Euro konnte in Gewinn von 22 Millionen Euro verwandelt werden

Damit das mit dem Personal klappt, setzt das Unternehmen auf stetige Personalentwicklung. Und die funktioniere: „Wenn man die Mitarbeiter mit Köchen vergleicht, haben wir hier Sterneköche“, so Martin stolz. Und das zeige sich in den Zahlen des Werkes, das den Status als globales Kompetenzzentrum für Manufacturing Engineering und Process Excellence innerhalb der Superior-Gruppe hat.

Das war nicht immer so. Im Jahr 2012 vermeldete das Unternehmen einen Jahresverlust von sieben Millionen Euro. Dieser konnte bis 2018 in einen Gewinn von rund 22 Millionen Euro verwandelt werden. Und dies wiederum habe die Amerikaner, die 2017 den Räderhersteller Uniwheels übernommen hatten, überzeugt, in das Werk zu investieren. Das Werksgelände umfasst mittlerweile 100.000 Quadratmeter. Davon ist ein Viertel der Fläche unter Dach. In Vollkontischicht (sieben Tage in der Woche 24 Stunden) wurden 2018 fast 1,7 Millionen Räder bis 21 Zoll produziert. Die durchschnittliche Radgröße habe sich von 2012 bis 2018 von 18,2 auf 19,2 Zoll vergrößert. Zudem sei in diesem Zeitraum der Anteil von hochkomplexen Produktionsverfahren stetig gestiegen. 2018 waren es in etwa 860.000 „Diamond-Cut“-Räder, 560.000 „Flowforming-Räder“ und über 150.000 Räder mit Tamponprintverfahren. Was besonders erwähnenswert sei, ist die Erfolgsstory beim Ausschuss der Räder, ist sich Hiller sicher. „Obwohl wir den Anteil der sehr komplexen Räder signifikant erhöht haben, liegt die Gesamtausschussrate gerade mal bei 10,5 Prozent.“ Und das bei einer Jahresradproduktion von 3.343 pro Mitarbeiter.

Bis 2020 sollen auch Räder in 24 Zoll produziert werden können

Bis 2020 soll sich der jährliche Ausstoß auf zwei Millionen Räder erhöhen. Dann soll auch bis 24 Zoll produziert werden können. Dazu wird jetzt in den Bau einer Halle investiert, in der eine neue Lackieranlage stehen soll, und in eine weitere Halle, in der die Aluminiumräder in zwei Wärmebehandlungsanlagen gehärtet werden sollen. Zudem sollen die Schmelz- und Gießleistungen erhöht werden. Bereits 2018 sei in eine neue Flowforming-Anlage, neue Drehglanzmaschinen, neue Röntgenanlage und den Umbau von Gießmaschinen auf Wasserkühlung investiert worden. Die neue Lackanlage werde den anspruchsvollen Kundenanforderungen der OEMs genügen, „denn die verlangen fast Laborbedingungen für den Lackierprozess.“ Ein nicht mal ein Millimeter großer Pickel, führe zum Ausschuss.

Von Werdohl aus werden europaweit die OEMs versorgt, und über den Ersatzteilhandel der OEMs werde auch weltweit geliefert. 85 Prozent gehen an die führenden Automobilhersteller. Über 40 Prozent der Räder aus Werdohl gehen an die VW-Gruppe, annähernd 30 Prozent an Volvo, 15 Prozent an Land Rover und Jaguar sowie 13 Prozent an Mercedes/AMG. christine.schoenfeld@reifenpresse.de