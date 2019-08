BKT: Kein Werk in den USA in der „absehbaren Zukunft“

Die Wahrscheinlichkeit, dass BKT-Reifen in den USA herstellt, ist noch ungewisser geworden. Obwohl der Reifenhersteller noch am 10. August berichtete, dass das Fabrikprojekt mit 20.000 Tonnen Output pro Jahr nur „in Verzug“ geraten ist, wurde jetzt in einer Telefonkonferenz mit Finanzexperten berichtet, dass die Arbeitspause wohl mehr als vorrübergehend ist.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login