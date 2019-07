Mitte Oktober wieder VDI-Fachtagung „Reifen – Fahrwerk – Fahrbahn“

Alle zwei Jahre veranstaltet der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) seine Fachtagung „Reifen – Fahrwerk – Fahrbahn“ zum Austausch über Innovationen in der Entwicklung und Auslegung von Reifen, Fahrwerkstechnik und Fahrbahn. Und 2019 ist es wieder soweit: Die Branche kommt am 16. und 17. Oktober erneut in Hannover zusammen, genauer gesagt im Designhotel und Congress Centrum Wienecke XI. der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Tagungsleitung obliegt Prof. Dr. Burkhard Wies, der seit mehr als 25 Jahren in Diensten der Continental AG steht. Auf dem Programm stehen zahlreiche aktuelle Vorträge zu Themen wie der Bewertung querdynamischer Reifeneigenschaften bei Limithandlingfahrten, der Vergleich der Reibbeiwerte von Winter- und Sommerreifen für Lkw-Lenkachsen sowie der Einfluss auf die Bremseigenschaften von Fahrzeugkombinationen oder dem Fusionskonzept zur Reibwertschätzung auf Basis von Wetter- und Fahrbahnzustandsinformationen. Zum Ausklang des ersten Veranstaltungstages lädt Conti die Teilnehmer wie gewohnt zu einem Get-together bzw. zum Netzwerken und zu vertiefenden Gesprächen in entspannter Atmosphäre ein. Mehr zu alldem inklusive Tagungsprogramm und einer Onlineanmeldemöglichkeit finden Interessierte unter www.vdi-wissensforum.de/weiterbildung-automobil/reifen-fahrwerk-fahrbahn/ im Web. christian.marx@reifenpresse.de