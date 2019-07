Bestellungen von Toyo-Reifen belohnt Straub mit Hotelgutscheinen

Ab sofort können Kunden des Großhändlers Reifen Straub (Kirchberg a.d. Iller) in den Genuss von Übernachtungsgutscheinen für eines von 1.600 Hotels in 16 Ländern innerhalb Europas kommen. Deren Wert wird mit bis zu 120 Euro angegeben – Frühstück und Abendessen vor Ort müssen bei ihrer Nutzung jedoch selbst bezahlt werden. Es gibt sie demnach als Bonus für jede Bestellung von zwei Satz Toyo-Reifen (Sommer/Winter/Ganzjahr), sofern über das Einkaufsportal des Anbieters unter b2b.reifen-straub.de geordert wird oder telefonisch unter der Nummer +49/(0)7354/93340. Weitere Voraussetzung neben der Direktbestellung bei dem Unternehmen ist, dass die benötigte Toyo-Reifengröße bei dem Großhändler zum entsprechenden Zeitpunkt auch auf Lager ist. „Die Aktion läuft, solange der Vorrat reicht, und ist mengentechnisch nicht begrenzt“, so die Kirchberger. cm