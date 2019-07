Erste Tagung der Premium-Nfz-Partner von First Stop

Nachdem die Nfz-Reifenvermarkter aus der First-Stop-Organisation Anfang des Jahres auf der Jahreshauptversammlung in Madrid verabredet hatten, zukünftig regelmäßig zu entsprechenden Partnertreffen zusammenzukommen und sich auszutauschen, hat nun die erste Fachtagung der Premium-Nfz-Partner von First Stop im PS-Speicher im niedersächsischen Einbeck stattgefunden. First-Stop-Geschäftsführer Rolf Hosefelder und Niko Heib, Leiter des Partnersystems, konnten vor Ort immerhin 21 Teilnehmer zur Premiere willkommen heißen. Auch Partnerbetreuer Christian Müller sowie Tino Schunath, Produktmanager Nutzfahrzeugreifen bei First Stop, waren vor Ort.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login