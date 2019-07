Hankook mit großer Präsenz und „VIP-Kunden-Hospitality“ auf dem Nürburgring

Reifenhersteller Hankook nimmt 2019 bereits zum sechsten Mal am ADAC Truck Grand Prix auf dem Nürburgring teil und will dort „als Premiumreifenerstausrüster von MAN, Mercedes-Benz Trucks, Scania und Schmitz-Cargobull mit großer Präsenz in der Eifel seine etablierte Stellung im europäischen Nutzfahrzeugmarkt“ unterstreichen. Auf etwa 650 Quadratmetern präsentiert das Unternehmen ausgewählte Lkw- und Busreifen seines Portfolios. In der im Fahrerlager gelegenen und für alle Besucher zugänglichen „Hankook Brand World“ werden unter anderem die bekannte Winterreifenlinie SmartControl sowie die Ganzjahresprofile der SmartFlex-Reihe für den Mittelstrecken- und Regionalverkehr in diversen Größen vorgestellt. Aber Hankook hat am Nürburgring noch viel mehr zu bieten.

