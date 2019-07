Bridgestone-Tochter Firestone Industrial Products ernannt neue Präsidentin

Die Bridgestone-Tochter Firestone Industrial Products LLC – Hersteller von Anti-Vibrationstechnologien – hat eine neue Präsidentin: Emily Poladian. Sie tritt die Nachfolge von Craig Schneider an, der zum President Diversified Products für Bridgestone Americas, berufen wurde. Poladian war zuvor bereits bei Bridgestone als Director of Fleet Sales, Truck, Bus and Retread Tires (TBR) tätig. ab