Zwei Haweka-Poster klären über die „Gefahr durch Reifenunwucht“ auf

Mit zwei neuen Postern will Haweka auf die von Reifenunwuchten ausgehenden Gefahren hinweisen. Sie sind als Argumentationshilfe bei der Kundenberatung gedacht und für Reifenhändler sowie Werkstätten ab sofort bei dem Unternehmen erhältlich. Zumal nach Haweka-Erfahrung Verbraucher beim saisonalen Räderwechsel häufig den vermeintlichen Zusatzaufwand Auswuchten scheuen und dafür aus Unwissenheit mögliche Folgeschäden am Fahrzeug und einen höheren Reifenverschleiß in Kauf nehmen. Der Werkstattausrüster will insofern Kfz-Servicebetriebe dabei unterstützen, ihren Kunden die Notwendigkeit dieser Dienstleistung zu verdeutlichen. Bestellt werden können die beiden Poster als gedrucktes Exemplar kostenlos per E-Mail, wobei die ersten zehn Bestellungen zusätzlich mit zwei kostenlosen Aluminiumrahmen für die Präsentation honoriert werden. Für eine persönliche Beratung hinsichtlich der Platzierung der Poster vor Ort oder mit Blick auf die Produkte des Anbieters, der Zentriertechnik, Spannvorrichtungen und Systeme für die Achs- und Rahmenvermessung entwickelt und fertigt, wird zudem auf den Haweka-Außendienst verwiesen, mit dem zu diesem Zweck individuelle Termine vereinbart werden können. cm