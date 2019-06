Statische Aufladung von NM-Reifen „ein Problem, das stärker thematisiert werden muss“

Camso hat jetzt die „Fortsetzung seines ersten humorvollen Animationsvideos ‚Fixing the safety hazards of static electricity‘“ veröffentlicht. Das Video soll die laufenden Bemühungen des Unternehmens unterstützen, die Branche über die Gefahren statischer Elektrizität in Verbindung mit nicht kreidenden Gabelstaplerreifen aufzuklären. Diesmal spielt die Handlung in Europa, „wo die Materialumschlagsbranche unter der Schreckensherrschaft eines zerstörerischen Bösewichts mit elektrostatischen Kräften leidet“, so der Hersteller zu seinem neuen Video.

