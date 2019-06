Nexen Tire mit Resonanz des ersten Endverbraucher-Gewinnspiels zufrieden

Der koreanische Reifenhersteller Nexen Tire hat erstmalig in Deutschland ein an Endverbraucher gerichtetes Gewinnspiel durchgeführt. Alle Verbraucher, die im Zeitraum von Mitte März bis Ende Mai im deutschen Handel einen Satz Nexen-Reifen erworben hatten, konnten sich registrieren lassen und an dem Gewinnspiel teilnehmen. Die Aktion sei dabei auf vielen Kanälen mit einer Kampagne begleitet worden, online wie auch offline. Nexen Tire zeigte sich dabei „sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Aktion. Sowohl über die extra geschaltete Gewinnspielseite, als auch direkt im Handel haben sich sehr viele Kunden registrieren lassen“, bilanziert das Unternehmen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



