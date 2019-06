De-minimis-Förderfähigkeit im Heuver-Shop auf einen Blick erkennbar

Der niederländische Reifengroßhändler Heuver will es seinen Kunden so einfach wie möglich machen, die Förderfähigkeit gemäß des De-minimis-Programms der über seinen Shop angebotenen Profile zu erkennen. Deshalb wird bei den Informationen zu den jeweiligen Produkten direkt angezeigt, ob und in welcher Form eine Förderung bei ihnen möglich ist. Wie es vonseiten des Unternehmens heißt, werden Hilfeleistungen wie diese „vom Kunden dankend angenommen“. cm