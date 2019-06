Enjoy Tyre mit neuen Winterreifen auf der Autopromotec präsent

Enjoy Tyre, in einer einer der etabliertesten Anbietern von Eigenmarken aus chinesischer Fertigung, hat auf der Autopromotec in Bologna zwei neue Winterreifen seiner Marke Rotalla präsentiert. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, seien der Pkw-Reifen Rotalla Setula W Race S130 sowie sein Pendant für den Einsatz auf Transportern Rotalla Setula W Race V450 damit erstmals öffentlich gezeigt worden. Darüber hinaus zeigte Enjoy Tyre vor Ort auch seine aktuellen Rotalla-Ganzjahresreifen und hatte außerdem zahlreiche Händler aus den verschiedenen europäischren Märkte zu Gast. ab