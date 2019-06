Subaru wechselt zu TYSYS – Leistungsfähigkeit überzeugt

Gestern startete offiziell die Zusammenarbeit zwischen TYSYS, dem Komplettradanbieter aus dem Verbund der GD Handelssysteme, und Subaru Deutschland im Bereich Winterkompletträder, Reifen und Felgen. Über 400 Subaru-Partner in Deutschland können nun den für sie exklusiv eingerichteten neuen TYSYS-Webshop nutzen. „Der Übergang zu TYSYS wurde in den letzten Monaten gemeinsam und professionell vorbereitet und im Mai final umgesetzt“, heißt es dazu in einer Mitteilung, die Vorteile hätten dabei den Kunden überzeugt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login