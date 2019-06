Peter Kutschera zurück bei ProLine – Personalwechsel im Vertrieb

Zum 1. Juli wird Peter Kutschera neuer Head of Sales bei ProLine Wheels-TEC in Mannheim. Der 38-Jährige folgt im Vertrieb auf Markus Sohns, der das Unternehmen Ende des Monats auf eigenen Wunsch hin verlassen werde, um sich neunen beruflichen Herausforderungen zu stellen, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Kutschera ist dabei kein Unbekannter im Hause ProLine. Er arbeitete bereits 2008 bis 2011 für das Unternehmen. „Sein Räderwissen und die nunmehr 15 Jahre Branchenerfahrung machen einen direkten Einstieg in die Vertriebsaktivitäten bei ProLine spürbar einfach“, so Martin Schröder, Director Sales and Marketing. „Wir freuen uns sehr, Herrn Kutschera wieder im Hause ProLine begrüßen zu dürfen“ so Schröder weiter. ab