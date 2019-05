Gemeinsame Reifencheckaktion von Bridgestone und Pneuhage

In Kooperation mit Bridgestone führen die Pneuhage-Reifendienste auch dieses Jahr wieder deutschlandweit kostenlose Reifenchecks auf Supermarkt-, Tankstellen-, und Baumarktparkplätzen durch. Im Sinne der Verkehrssicherheit werden dabei die Profiltiefe, das Abriebbild sowie der Luftdruck der Reifen unter die Lupe genommen und den Fahrern im Anschluss ein Prüfprotokoll mit den Ergebnissen übergeben – verbunden mit einem zehnprozentigen „Sicherheitsbonus“ bzw. Rabatt auf den Kauf von Reifen, Felgen oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in der nächstgelegenen Pneuhage-Niederlassung. „Uns liegt vor allem die Sicherheit der Autofahrer am Herzen. Der richtige Luftdruck und der schonende Umgang mit den Reifen zum Beispiel beim Parken oder Überfahren von Bordsteinkanten verlängern nicht nur die Lebensdauer eines Reifens, sondern sorgen auch für ein gutes Gewissen bei der Fahrt“, so Marian Schuffert, Leiter der Niederlassung in München, wo vergangene Woche der Auftakt der Aktion stattfand. Nun stehen noch eine ganze Reihe weiterer Stationen im Terminkalender: Wasserburg (29. Mai), Bruchsal (4. Juni), Karlsruhe (6. Juni), Ettlingen (11. Juni), Gaggenau (14. Juni), Kehl (18. Juni), Rastatt (21. Juni), Dresden (26. Juni), Coswig (27. Juni), Dresden (28. Juni), Freiberg (2. Juli), Dresden (3. Juli), Dessau (9. Juli), Achern (16. Juli) und Ettlingen (17. Juli). cm