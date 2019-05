Sentury Tire muss US-Baupläne bis auf unbekannte Zeit verschieben

Sentury Tire hat die Pläne zum Bau einer Pkw-Reifenfabrik in den USA offenbar bis auf unbekannte Zeit verschoben. Wie es dazu in lokalen Medien heißt, habe die Baubehörde in LaGrange (Georgia/USA) eine entsprechende Entscheidung des chinesischen Herstellers, der zur Sentaida Group gehört, offiziell bestätigt. Vor knapp zwei Jahren hatte sich der Reifenhersteller für den Standort in dem US-Bundesstaat entschieden.

