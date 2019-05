OE-Freigabe: Hyundai vertraut auf den Kumho PorTran KC53

Der Hyundai H350 wird ab sofort optional mit dem Kumho-Transporterreifen PorTran KC53 in der Größe 245/45 R20 C 115/113R ab Werk ausgeliefert. Der in zahlreichen Größen von 14 bis 20 Zoll angebotene Kumho PorTran KC53 biete „ein ausgezeichnetes Fahrverhalten sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn und zeichnet sich durch eine hohe Laufleistung sowie gleichmäßigen Abrieb aus“, so der Reifenhersteller. Weiter: „Neueste Mischungstechnologien sowie ein modernes Profildesign ermöglichen einen niedrigen Rollwiderstand und damit einen geringeren Benzinverbrauch beim Einsatz auf Vans, Transportern und Reisemobilen.“

