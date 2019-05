Rema Tip Top mit Innovationen zur Reifenreparatur auf der Autopromotec

Mobile Vertriebslösungen, innovative Reparaturmaterialien und ökologisch nachhaltige Technologien: Rema Tip Top präsentiert auf der noch bis Sonntag in Bologna stattfindenden Autopromotec das umfangreiche Produkt- und Serviceportfolio aus dem Bereich Automotive. Im Fokus der Messe steht das Gastgeberland Italien, ergänzt um die internationalen Möglichkeiten und Erfahrungen eines global agierenden Konzerns, heißt es dazu in einer Mitteilung. Auch bei der Präsentation wolle Rema Tip Top mit Live-Übertragungen in den sozialen Medien neue und innovative Wege gehen. Eines der Highlights etwa findet am morgigen Freitag ab 14 Uhr mit der Präsentation des neuen Vertriebskonzepts für Italien statt; diese kann parallel in den sozialen Medien per Live-Übertragung verfolgt werden.

