Andreas Wilmsmeier jetzt bei Sailun

Die Sailun Group Europe hat sich personell verstärkt mit Andreas Wilmsmeier. Er konnte als neuer Business Development Manager für die Märkte in Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Benelux gewonnen werden. In dieser Funktion wird er an Sailuns Europe Sales Director Janis Amolins berichten und mit den Vertriebsleitern Paul Hicks (Nordeuropa) bzw. Anissa Zaknoune (Südeuropa) zusammenarbeiten. Wilmsmeier kommt aus dem Schaumburger Land und ist kein Unbekannter in der Branche, kann er doch einiges an Reifenerfahrung aus Tätigkeiten unter anderem für Delticom, First Stop oder Bandag vorweisen. Zuletzt fungierte er als Vorstand der mit Logistik und dem Handel mit Reifen/Reifenprodukten befassten AWM Hanse AG, die nach einem Umzug von Hamburg ins vorherige Verkaufsbüro in Beckedorf im Frühjahr vergangenen Jahres Anfang 2019 aufgelöst wurde. cm