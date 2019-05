MFO – das Michelin Frankfurt Office – wird Ende Juni eröffnet

Der Umzug eines Großteils der bisher in Karlsruhe ansässigen Michelin-Zentrale nach Frankfurt soll zwar bereits im Gange sein, doch offiziell wird das neue Büro in der Mainmetropole am 28. Juni eröffnet. Das sogenannte MFO – steht für Michelin Office Frankfurt – ist im „The Squaire“ genannten Gebäude direkt am Flughafen der Stadt untergebracht. cm