Auch in der IDM wird Pirellis neue „SCX“-Mischungsvariante eingesetzt

Am kommenden Wochenende startet die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) am Lausitzring in ihre zweite Saison mit Pirelli als alleinigem Reifenausrüster der Serie. Zum ersten Lauf bringt der Reifenhersteller auch „Diablo-Superbike“-Slicks mit der neu entwickelten superweichen Mischungsvariante „SCX“ mit an die Strecke. Damit gebe man den Fahrern der Superbike-Klasse die Möglichkeit, ihre Rundenzeiten nochmals zu verbessern und um – wie Björn Lohmann, verantwortlich für das Rennsportengagement bei Pirelli Deutschland, noch ergänzt – „zu zeigen, auf welchem fahrerischen Topniveau sich die IDM im Vergleich zu anderen nationalen Meisterschaften befindet“. cm