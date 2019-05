Hankook spendet über 41.000 Euro für mildtätige Zwecke in der Rhein-Main-Region

Das Engagement rund um den Firmensitz im Rhein-Main-Gebiet hat für Reifenhersteller Hankook bereits eine lange Tradition. Das Unternehmen sammelte auch 2018 mit verschiedenen Aktionen Spendengelder für die Vereine Hilfe für krebskranke Kinder e. V. in Frankfurt und die Stiftung Bärenherz in Wiesbaden. Den Gesamterlös von 41.756 Euro übergab der Reifenhersteller nun zu gleichen Teilen an die beiden gemeinnützigen Vereine.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login