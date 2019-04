ADAC Truckservice baut Reifennotdienst für Kleintransporter auf und steigt in die Unfallhilfe ein

Der ADAC Truckservice erweitert seine Angebotspalette. Neben dem Angebot der bekannten Pannenhotline für Truck und Trailer, wollen das Unternehmen künftig auch helfen, wenn Kleintransporter mit einer Reifenpanne liegen bleiben. Der ADAC Truckservice prüft den Aufbau eines flächendeckenden Reifennotdienstes für Leicht-Lkw ab 3,5 Tonnen. In Kürze startet ein Pilotversuch in ausgewählten Regionen Deutschlands. Dazu gehören zum Beispiel die Großräume München, Frankfurt und Karlsruhe sowie weitere Regionen in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen.

