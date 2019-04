Armstrong übernimmt von Sweatman bei Marangoni Tread North America

Marangoni Tread North America Inc. erhält Anfang Mai einen neuen CEO und President. Wie es dazu heißt, werde Bill Sweatman bei Marangoni in den Ruhestand treten. Er war 18 Jahre für das Unternehmen tätig, 16 davon an dessen Spitze. Sein Nachfolger als CEO und President der Nordamerika-Dependance des italienischen Runderneuerungskonzerns wird Clif Armstrong, aktuell noch Vice President mit Verantwortung für Business Development. Armstrong ist seit 2017 bei Marangoni tätig. ab