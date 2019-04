Vipal Rubber Europe unterstützt bulgarischen Vertriebspartner

Vipal Rubber Europe und seine hiesigen Vertriebspartner setzen auf die Aus- und Weitbildung ihrer Partner. Wie es dazu in einer Mitteilung des brasilianischen Anbieters von Runderneuerungs- und Reifenreparaturmaterialien heißt, habe das bulgarische Unternehmen Basvulk nun ein neues Schulungscenter am Standort in der Stadt Kyustendil eingerichtet. Dort sollen zukünftig Kunden und deren Mitarbeiter theoretisch und praktisch in Bezug auf die Reparatur von Reifen unterwiesen werden. Basvulk ist eigenen Aussagen zufolge der bedeutendste Importeur von Vipal-Reifenreparaturmaterialien in Europa. Assen und Stoyan Gogov haben Basvul 2008 gegründet. ab