Berliner-Heißerneuerung „E3T“ jetzt auch in 385/55 R22.5 erhältlich

Als Runderneuerer mit Sitz in Königs Wusterhausen bietet die RuLa-BRW GmbH die Heißerneuerung „E3T“ ab sofort auch in der Dimension 385/55 R22.5 unter ihrem Markennamen Berliner an. Das Profil ist demnach speziell für den Auflieger und Anhänger im gemischten Einsatz mit überwiegendem Straßenanteil gedacht. Es soll sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Querbeanspruchung ebenso auszeichnen wie durch eine hohe Laufleistung dank einer großen Aufstandsfläche. Mit seinen massiven geschlossenen Schultern verbindet der Anbieter zudem eine stabile Spurhaltung. Bei alldem verfügt der Reifen über eine M+S- und 3PMSF-Kennzeichnung, sodass er den gesetzlichen Anforderungen für Winterreifen genügt. cm