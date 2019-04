Hans-Burkhard Brandt verabschiedet sich in den Vorruhestand

Hans-Burkhard Brandt – Sales Manager Germany im Commercial-Bereich der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH (GDTG) – verabschiedet sich nach 24-jähriger Tätigkeit im Unternehmen zum 30. April in den Vorruhestand. Im Jahre 1995 als Leiter der damaligen Dunlop-Niederlassung in Berlin in das Unternehmen eingetreten, hatte er seither unterschiedliche Rollen im Commercial-Sales-Bereich inne. Zuletzt zeichnete Brandt seit 15 Jahren als Sales Manager im Commercial-Bereich für die deutsche Außendienstmannschaft verantwortlich. Mit ihm verlasse ein Urgestein der Goodyear-Dunlop-Organisation das Unternehmen, das – sagt Dieter Schölling, als General Manager Sales Commercial verantwortlich für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) – „insbesondere auch aufgrund seiner vertrauensvollen Beziehung zu unseren Kunden die Entwicklung des Commercial-Geschäftes maßgeblich geprägt und mitgestaltet hat“. cm