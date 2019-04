Enjoy Tyre baut All-Season- und Winterreifenangebot aus

Mitte März hat Enjoy Tyre auf der Tyrexpo Asia Produktneuheiten aus dem Ganzjahres- und Winterreifensegment gezeigt, die nun auch in Europa angeboten werden. Der aus China stammende Auftragsproduzent in hierzulande mit Reifen der Marken Rotalla und Routeway aktiv. Insbesondere werde nun das Sortiment an Rotalla-Reifen erweitert, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. So biete das Unternehmen aktuell bereits über 160 Dimensionen an Pkw- und Van-/LLkw-Ganzjahresreifen an; die Profile Setula 4-Season RAO3 und Setula 4-Season RAO5. Hinzu kommen noch einmal über 240 Dimensionen der insgesamt sechs verfügbaren Winterreifenprofile. Dieses Produktangebot soll im Laufe des Jahres noch weiter ausgebaut werden, betont dazu Enjoy-Tyre-Direktor Wang Jinyun. ab