Sumitomo Rubber Industries weiht neue Lkw-Reifenfertigung in Brasilien ein

Sumitomo Rubber Industries Ltd. produziert in seiner 2013 eingeweihten Fabrik in Brasilien nun auch Lkw-Reifen. Nach der Ankündigung der Werkserweiterung 2016 hatte der japanische Reifenhersteller 465 Millionen Brasilianische Real (107 Millionen Euro) investiert und konnte die Produktion jetzt auch offiziell in Betrieb nehmen. Bis Ende des kommenden Jahres will Sumitomo Rubber Industries vor Ort täglich bis zu 1.000 Lkw-/Busreifen fertigen. ab