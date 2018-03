Über 210 neue Artikelnummern in Contis Pkw-Sommerreifenportfolio

Zur diesjährigen Frühjahrssaison hat Continental sein Pkw-Sommerreifenportfolio eigenen Worten zufolge um mehr als 210 neue Artikelnummer erweitert. „Neu dabei sind Reifengrößen für Sportwagen, für die Mittel- und Oberklasse, Minis und Kleinwagen“, so der Hersteller, der aus seiner Sicht damit eines der umfangreichsten Bereifungsangebote für Pkw, SUVs und Transporter bieten kann. So sollen etwa vom für Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h freigegebenen „SportContact 6“ mittlerweile fast 80 Artikel für Felgen mit Durchmessern von 18 bis 23 Zoll zur Verfügung stehen, wobei die Reifenbreiten zwischen 225 und 335 Millimetern sowie die Querschnittsverhältnisse zwischen 45 und 25 Prozent liegen. Noch umfangreicher ist demnach das Portfolio des „PremiumContact 6“ mit rund 120 Artikeln von 16 bis 22 Zoll Durchmesser, 205er bis 325er Breiten, 65er bis 30er Querschnitten und Geschwindigkeitsindizes angefangen bei H (maximal 210 km/h) bis hin zu Y (maximal 300 km/h). Auch der „EcoContact 5“ ist Conti zufolge in einigen Ausführungen bis hin zu 300 km/h freigegeben. Ansonsten heißt es mit Blick auf diesen Reifen, er werde „für eine Vielzahl von Pkw mit Felgen zwischen 13 und 20 Zoll Durchmesser“ in Reifenbreiten zwischen 165 und 245 Millimetern gefertigt. cm