TMD Friction hat seinen Onlinekatalog Brakebook, ein Katalogsystem für Bremsbeläge und Zubehör, umfassend überarbeitet und unter anderem die Such- und Filterfunktionen verbessert, teilt das Unternehmen mit. „Unser strategisches Ziel ist es, Daten in einen echten Mehrwert für unsere Kunden zu verwandeln. Eine hohe Datenqualität bildet dafür die Grundlage. Entscheidend ist aber auch, wie wir Informationen verknüpfen, anreichern und zugänglich machen“, erklärt Patrick Baßiere, Manager Global Data Excellence bei TMD Friction. „Mit dem neuen Brakebook haben wir die Flexibilität, die Plattform kontinuierlich an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten und weiterzuentwickeln.“ So erleichtere das Unternehmen die Identifikation des richtigen Ersatzteils auf Anhieb und helfe dabei, kostspielige Verzögerungen und Retouren zu vermeiden. Während die Katalogdaten bislang einmal wöchentlich aktualisiert wurden, erfolgen Updates jetzt mindestens einmal täglich – gegebenenfalls sogar mehrmals am Tag, so TMD Friction. Handel und Werkstätten hätten damit Zugriff auf deutlich aktuellere Informationen. Das neue Brakebook ist für alle Aftermarketmarken von TMD Friction – Textar, Mintex, Don, Pagid, Bendix und Cobreq – online verfügbar. Daten für die Motorsport-Marken Mintex und Pagid Racing werden sukzessive folgen.