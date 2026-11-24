Continental hat zwei soziale Projekte in der Region Hannover mit insgesamt 10.000 Euro unterstützt, teilte der Reifenhersteller jetzt mit. Der Malteser Hilfsdienst e.V. in Hannover erhielt 5.000 Euro, die bedürftigen Menschen in der Region zugute kommen sollen. Dazu zähle unter anderem das Projekt Mobalni, das mobile Badezimmer der Malteser für obdach- und wohnungslose Menschen. Der Bau-Hof, Verein für kreative Kinder- und Jugendarbeit e.V. in Wunstorf, habe ebenfalls eine Spende in Höhe von 5.000 Euro erhalten. „Uns ist es wichtig, zwei Einrichtungen aus unserer Region zu unterstützen, die mit ihrer Arbeit Menschen vor Ort erreichen. Der Malteser Hilfsdienst und der Bau-Hof setzen dabei an ganz unterschiedlichen Stellen an. Beide leisten jedoch einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander in der Region“, so Ann-Chathrin Krause, Nachhaltigkeitsmanagerin im Ersatzgeschäft Deutschland. Die Spendensumme sei das Ergebnis einer vierwöchigen internen Bewegungs-Challenge, an der sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ersatzgeschäfts Deutschland von Continental beteiligt haben. Auch im Frühjahr 2025 hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen einer Challenge gemeinsam 1.500 Bäume für den Stadtforst Springe erarbeitet.